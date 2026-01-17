REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe

Rewolucja w Urzędach Stanu Cywilnego to test dojrzałości polskiej administracji cyfrowej.

Maciej Gajewski
małżeństwa jednopłciowe USC
REKLAMA

Kierowane przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło przebudowę wzorów dokumentów stanu cywilnego - zmianę wymuszoną wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, ale niosącą konsekwencje znacznie wykraczające poza semantykę.

To oznacza ingerencję w fundamenty systemów informatycznych, które od dekad były projektowane wokół binarnego modelu danych. Teraz muszą stać się neutralne, elastyczne i zgodne z europejskimi standardami interoperacyjności.

REKLAMA

Czytaj też:

Co właściwie się zmienia - i dlaczego to tak duża operacja

Wyrok TSUE z 25 listopada 2025 r. zobowiązał państwa członkowskie do uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innych krajach UE. Polska musi więc umożliwić transkrypcję takich aktów do krajowych rejestrów. Problem? Obecne systemy USC nie przewidywały takiej sytuacji nawet teoretycznie.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji obejmuje modyfikację dziesięciu wzorów dokumentów, w tym najważniejszych - odpisów aktów małżeństwa. Najbardziej widoczna zmiana to zastąpienie rubryk kobieta i mężczyzna neutralnymi określeniami pierwszy małżonek i drugi małżonek.

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Zakres zmian obejmuje m.in.:

  • przebudowę rubryk dotyczących danych małżonków i ich rodziców, 
  • aktualizację wzorów zaświadczeń o stanie cywilnym, 
  • dostosowanie logiki walidacji danych, 
  • modernizację schematów bazodanowych w systemach USC, 
  • zapewnienie zgodności z unijnym rozporządzeniem 2016/1191 dotyczącym wzajemnego uznawania dokumentów publicznych.

To ostatnie jest kluczowe: polskie dokumenty muszą być zrozumiałe i akceptowalne nie tylko w kraju, ale również w systemach administracyjnych Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Szwecji.

Dlaczego to wyzwanie przede wszystkim technologiczne

Polskie systemy rejestrów stanu cywilnego to mieszanka wieloletnich warstw technologicznych, w których cyfryzacja była często prostym przeniesieniem papierowych formularzy do środowiska elektronicznego. Struktury danych były projektowane w czasach, gdy nikt nie zakładał potrzeby neutralności płciowej. Zmiana wymaga więc przebudowy modeli danych, migracji istniejących rekordów, aktualizacji interfejsów użytkownika, modyfikacji API wykorzystywanych przez inne instytucje, testów regresyjnych w skali ogólnokrajowej i synchronizacji wdrożeń w ponad 2500 urzędach stanu cywilnego.

To ostatnie jest szczególnie trudne. Każdy USC działa na własnej instancji systemu, a wszystkie muszą przejść migrację w sposób zsynchronizowany i bez przestojów. To operacja, którą w sektorze prywatnym prowadzi się miesiącami - tu trzeba ją wykonać w administracji publicznej, z pełną odpowiedzialnością za dane obywateli.

Czy Polska jest gotowa na taką operację?

To pytanie, które zadają sobie nie tylko urzędnicy, ale też specjaliści od cyfryzacji. Polska ma za sobą projekty bardzo udane (jak systemy podatkowe) i takie, które stały się przestrogą (jak początki ePUAP). Tym razem skala jest wyjątkowa, bo zmiana musi być globalna (obejmuje wszystkie urzędy), wstecznie kompatybilna (nie może naruszyć istniejących aktów) i przyszłościowa (musi uwzględniać potencjalne kolejne wymogi UE).

Ministerstwo deklaruje szybkie procedowanie, co oznacza, że wdrożenie może nastąpić w ciągu kilku miesięcy od przyjęcia rozporządzenia.

Polityka polityką, ale technologia nie poczeka

Wicepremier Gawkowski podkreśla, że zmiany nie redefiniują polskiego prawa rodzinnego - są wyłącznie wykonaniem obowiązku wynikającego z prawa UE. To ważne, bo projekt dotyka obszaru, który w Polsce budzi emocje.

Jednocześnie reforma jest okazją, by pokazać, że polska administracja potrafi działać szybko, nowocześnie i zgodnie z europejskimi standardami. Jeśli ten projekt się powiedzie, może stać się wzorem dla kolejnych modernizacji - takich, które od lat są odkładane z powodu skali trudności.

REKLAMA

Zmiana wzorów dokumentów to dopiero początek. Prawdziwa rewolucja dzieje się w warstwie danych, logiki systemowej i podejścia do projektowania usług publicznych. Jeśli Polska przejdzie ten etap bez potknięć to będzie to sygnał, że administracja naprawdę została poddana nowoczesnej cyfryzacji - nie tylko deklaratywnie, ale technicznie i organizacyjnie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
17.01.2026 16:10
Tagi: administracja publiczna
Najnowsze
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA