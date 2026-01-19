CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi

Ładowanie...

Najmocniejszym motywem przewodnim była oczywiście sztuczna inteligencja. AI nie jest już dodatkiem, lecz fundamentem nowych urządzeń: telewizory analizują preferencje użytkownika, laptopy wyposażone w wyspecjalizowane układy NPU wykonują zadania, które jeszcze niedawno wymagały stacji roboczych, a producenci prześcigają się w pomysłach na to, jak wpleść inteligencję w każdy element sprzętu.

Ale AI to tylko połowa historii. Drugą są ekrany - i to takie, które jeszcze kilka lat temu wydawały się czystą fantastyką. Samsung przywiózł do Las Vegas Trifolda, czyli telefon, który po rozłożeniu przeobraża się w tablet, a potem w niemal pełnoprawny komputer. LG z kolei pokazało nowe generacje OLED-ów o jasności i kontraście, które redefiniują pojęcie domowego kina i monitora profesjonalnego. To sprzęt, który zmienia workflow twórców, podnosi jakość pracy zdalnej i otwiera nowe możliwości w biurach oraz salach konferencyjnych.

To wszystko chcielibyśmy mieć teraz. Nie za rok, nie po kolejnej iteracji - teraz, kiedy przewaga technologiczna naprawdę robi różnicę.

Samsung Galaxy Trifold

I tu pojawia się problem, który zna każdy przedsiębiorca, freelancer i operator jednoosobowej działalności: nowoczesna technologia kosztuje. Czasem bardzo dużo. Wdrożenie nowego ekosystemu sprzętowego potrafi pochłonąć dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. To realne obciążenie dla płynności finansowej, które potrafi zamrozić środki potrzebne na rozwój firmy.

Dlaczego CES to ważne wydarzenie dla biznesu - nie tylko dla geeków

W świecie twórców, konsultantów, software house’ów czy mikroprzedsiębiorców technologia nie jest luksusem. Jest narzędziem przewagi konkurencyjnej. Pracując na przestarzałym sprzęcie, nie da się konkurować z kimś, kto renderuje szybciej, analizuje dane sprawniej, a wideokonferencje prowadzi w jakości, która nie odstrasza klientów.

CES to nie tylko pokaz gadżetów. To prognoza tego, co stanie się standardem za kilka miesięcy. Kto przygotuje się wcześniej, ten zyskuje przewagę - i to przewagę bardzo wymierną.

Dla freelancera to kwestia być albo nie być. Inwestycja w sprzęt za równowartość kilku miesięcy przychodu to ryzyko, ale praca na zaniedbanym laptopie oznacza wolniejsze projekty, dłuższe renderowanie, większe zmęczenie i mniejszą rentowność.

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej sytuacja jest jeszcze bardziej napięta. Każdy wydatek musi być uzasadniony, a zamrożenie 100 tys. zł w sprzęcie, który będzie służył przez lata potrafi skutecznie zablokować inne inwestycje.

Nowa technologia = wysoka cena i trudne finansowanie

Sprzęt prezentowany na CES 2026 trafi do sklepów relatywnie szybko, ale jego ceny startowe potrafią zwalić z nóg. Kompletny zestaw biurowy - komputer, monitor, drukarka, system wideokonferencyjny - potrafi pochłonąć budżet mikrofirmy na pół roku.

Tradycyjne finansowanie? Kredyt bankowy to tygodnie formalności, zabezpieczenia, zaświadczenia, historia kredytowa. Dla nowych firm - często bariera nie do przejścia. Płacenie gotówką? To ryzyko utraty płynności i odsunięcie innych inwestycji na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Dlatego coraz więcej firm szuka alternatywy. I znajduje ją w leasingu.

Leasing jako realna alternatywa - i dlaczego dziś ma większy sens niż kiedykolwiek

LG CLOiD

Leasing technologii przestaje być niszowym rozwiązaniem. Dla przedsiębiorców i freelancerów staje się sposobem na dostęp do najnowszego sprzętu bez konieczności zamrażania kapitału. Zamiast kupować urządzenia za gotówkę można korzystać z nich w ramach miesięcznych rat - przewidywalnych, prostych i dopasowanych do możliwości firmy.

Ale leasing leasingowi nierówny. Kluczowe jest znalezienie partnera, który rozumie specyfikę pracy współczesnych firm - ich tempo, potrzeby i ograniczenia. I tu na scenę wchodzi LeaseLink.

LeaseLink to platforma leasingowa zaprojektowana z myślą o technologii i o przedsiębiorcach, którzy muszą działać szybko. W przeciwieństwie do tradycyjnych instytucji finansowych proces jest tu zbudowany pod kątem elastyczności i minimalizacji formalności.

Decyzja w kilka minut

W tradycyjnym modelu finansowania czas jest największym wrogiem. Banki potrafią analizować wniosek tygodniami, a każdy dzień zwłoki to utracone projekty, opóźnione wdrożenia i realne koszty alternatywne.

LeaseLink działa inaczej. Decyzja leasingowa zapada w ciągu kilku minut - dzięki automatycznym systemom oceny ryzyka, które weryfikują dane w czasie rzeczywistym. Dla freelancera, który właśnie dostał propozycję dużego projektu i potrzebuje nowego laptopa na wczoraj to różnica między mogę zacząć jutro a muszę odmówić.

Proces w pełni online - bez papierów, bez kolejek, bez marnowania czasu

Cała procedura odbywa się cyfrowo: od wyboru sprzętu, przez przesłanie dokumentów, aż po podpisanie umowy. Bez drukowania, bez biegania po oddziałach, bez umawiania spotkań. W praktyce oznacza to, że leasing można załatwić z biura, z domu, a nawet z kawiarni między jednym a drugim spotkaniem.

Dla przedsiębiorcy, którego kalendarz pęka w szwach, to nie jest drobna wygoda - to realna oszczędność czasu, który można przeznaczyć na pracę zarobkową.

Opłata wstępna 0%

LG Wallpaper TV

Jednym z największych problemów tradycyjnego leasingu jest wysoka opłata wstępna. 10, 20, a czasem nawet 30 proc. wartości sprzętu potrafi skutecznie zablokować inwestycję.

W LeaseLink opłata wstępna może wynosić 0 proc.. To otwiera zupełnie nowe możliwości:

kapitał zostaje w firmie i może pracować tam, gdzie jest najbardziej potrzebny,

płynność finansowa pozostaje nienaruszona,

Łatwiej przejść na nowszy sprzęt, gdy pojawi się kolejna generacja technologii.

Raty jako koszt operacyjny - realna korzyść podatkowa

To aspekt, który często umyka przedsiębiorcom, a potrafi mieć ogromny wpływ na finanse firmy. Sprzęt kupiony za gotówkę lub na kredyt staje się środkiem trwałym - a więc podlega amortyzacji rozłożonej na lata.

Leasing działa inaczej. Każda rata jest kosztem operacyjnym, który można odliczyć od podatku tu i teraz. Dla firm rozliczających się według CIT 19 proc. lub dla osób fizycznych na wyższych progach podatkowych to bardzo wymierna korzyść.

W praktyce oznacza to, że leasing nie tylko ułatwia dostęp do sprzętu, ale również optymalizuje obciążenia podatkowe.

Sprzęt zarabia na siebie od pierwszego dnia

Najważniejsza korzyść leasingu jest jednocześnie najbardziej intuicyjna: sprzęt zaczyna pracować na siebie natychmiast.

Nowy laptop z procesorem AI, który renderuje cztery razy szybciej? To więcej projektów w miesiącu. Nowy system wideokonferencyjny? Lepsza komunikacja z klientami i większa skuteczność sprzedaży. Nowy monitor OLED? Wyższa precyzja pracy grafika czy montażysty.

Rata leasingowa staje się kosztem, który pokrywa się z przychodem generowanym przez sprzęt.

Wczesny dostęp do przyszłości

Targi CES 2026 pokazały jedno: tempo rozwoju technologii nie zwalnia. Problem polega na tym, że tradycyjne finansowanie nie nadąża za tym tempem. Czekanie na decyzję kredytową czy odkładanie pieniędzy przez rok oznacza oddanie przewagi konkurencji.

Leasing rozwiązuje ten problem. Pozwala wdrożyć technologię, którą widzisz dziś na targach, w ciągu kilku tygodni - bez obciążania budżetu i bez ryzyka utraty płynności.Dla freelancera, przedsiębiorcy czy operatora JDG to często jedyna droga, by pozostać konkurencyjnym.

Przewaga technologiczna decyduje o konkurencyjności, a z tego wynika, że dostęp do nowoczesnych narzędzi nie może być luksusem. Musi być standardem. Leasing sprawia, że ten standard jest dostępny - szybko, elastycznie i bez ryzyka zamrożenia kapitału. A to przecież kluczowe z argumentów.

Maciej Gajewski 19.01.2026 09:01

Lokowanie produktu : LeaseLink

