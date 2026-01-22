REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami

Huawei ogłosił debiut nowych smartfonów w Polsce. Podał dokładną datę premiery i zapewnia kupony rabatowe na ich zakup. 

Albert Żurek
Huawei Mate X7
REKLAMA

Po premierze otwartych słuchawek Huawei FreeClip 2 producent się nie zatrzymuje i ma już w planach kolejne trzy urządzenia: składanego Mate X7, nieco bardziej przystępnego cenowo Nova 14 Pro oraz tablet MatePad 11.5 S 2026. Co trzeba zrobić, aby już teraz móc zaoszczędzić?

REKLAMA

Huawei rozdaje rabaty na nadchodzące smartfony i tablety 

Wszystkie trzy urządzenia zadebiutują już 3 lutego 2026 r. Producent już teraz daje możliwość odebrania kodów rabatowych na zakup nowości.

Aby otrzymać kupon na tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026, należy się zapisać na podstronie dedykowanej tabletom. Natomiast jeśli czekasz na jeden z dwóch smartfonów, trzeba zostawić swój adres mailowy w formularzu podstrony dotyczącej telefonów. W zależności od urządzenia otrzymamy określony rabat:

  • Huawei MatePad 11.5 S - 100 zł;
  • Huawei nova 14 Pro - 300 zł; 
  • Huawei Mate X7 - 1000 zł.
Zapisz się
Huawei
Smartfony Huawei
Huawei
Huawei
Tablety Huawei
Huawei

Kupony rabatowe zostaną przesłane na podanego maila w dniu premiery urządzeń. Kody będzie można wykorzystać do 8 marca 2026 r. wyłącznie w internetowym sklepie Huawei.pl.

Czytaj też:

Nadchodzące sprzęty są potężne. Jest na co czekać 

Zasada jest taka, że im droższe urządzenie, tym większy rabat na start otrzymujemy. Najbardziej zaawansowany będzie tu składany smartfon Huawei Mate X7. Już teraz znamy specyfikację modelu:

  • ekran zewnętrzny 6,49 cala, OLED LTPO, 1080 × 2444 piksele, 120 Hz, jasność 3000 nitów;
  • ekran wewnętrzny 8 cala, OLED LTPO, 2210 × 2416 pikseli, 120 Hz, 2500 nitów;
  • aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.49 - f/4.0 i matrycą 1/1,28 cala;
  • teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix f/2.2;
  • akumulator 5300 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania.

Huawei nova 14 Pro natomiast będzie propozycją dla typowego Kowalskiego, który nie chce składanego wyświetlacza. W telefonie znajdziemy:

  • ekran OLED 6,78 cala,  2776 × 1224 piksele, odświeżanie 120 Hz, jasność 1200 nitów;
  • aparat przedni 50 Mpix z autofokusem połączony z modułem portretowym 8 Mpix z zakresem przybliżania 0,8 - 5 Mpix;
  • aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.4 - f/4.0;
  • akumulator 5100 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 100 W.
REKLAMA

Ostatnią z nowości ma być tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026 wyposażony w 11,5-calowy ekran PapperMatte. To rozwiązanie, które eliminuje odbicia do minimum za sprawą matowej powłoki przypominającej w dotyku papier. Sprzęt został wyposażony też w akumulator 8800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W, 12 GB RAM, 256 GB pamięci na dane oraz system HarmonyOS 4.3.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
22.01.2026 21:11
Tagi: HuaweiSmartfonyTablety
Najnowsze
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA