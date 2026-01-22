Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami

Ładowanie...

Po premierze otwartych słuchawek Huawei FreeClip 2 producent się nie zatrzymuje i ma już w planach kolejne trzy urządzenia: składanego Mate X7, nieco bardziej przystępnego cenowo Nova 14 Pro oraz tablet MatePad 11.5 S 2026. Co trzeba zrobić, aby już teraz móc zaoszczędzić?

REKLAMA

Huawei rozdaje rabaty na nadchodzące smartfony i tablety

Wszystkie trzy urządzenia zadebiutują już 3 lutego 2026 r. Producent już teraz daje możliwość odebrania kodów rabatowych na zakup nowości.

Aby otrzymać kupon na tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026, należy się zapisać na podstronie dedykowanej tabletom. Natomiast jeśli czekasz na jeden z dwóch smartfonów, trzeba zostawić swój adres mailowy w formularzu podstrony dotyczącej telefonów. W zależności od urządzenia otrzymamy określony rabat:

Huawei MatePad 11.5 S - 100 zł;

Huawei nova 14 Pro - 300 zł;

Huawei Mate X7 - 1000 zł.

Kupony rabatowe zostaną przesłane na podanego maila w dniu premiery urządzeń. Kody będzie można wykorzystać do 8 marca 2026 r. wyłącznie w internetowym sklepie Huawei.pl.

Czytaj też:

Nadchodzące sprzęty są potężne. Jest na co czekać

Zasada jest taka, że im droższe urządzenie, tym większy rabat na start otrzymujemy. Najbardziej zaawansowany będzie tu składany smartfon Huawei Mate X7. Już teraz znamy specyfikację modelu:

ekran zewnętrzny 6,49 cala, OLED LTPO, 1080 × 2444 piksele, 120 Hz, jasność 3000 nitów;

ekran wewnętrzny 8 cala, OLED LTPO, 2210 × 2416 pikseli, 120 Hz, 2500 nitów;

aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.49 - f/4.0 i matrycą 1/1,28 cala;

teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix f/2.2;

akumulator 5300 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania.

Huawei nova 14 Pro natomiast będzie propozycją dla typowego Kowalskiego, który nie chce składanego wyświetlacza. W telefonie znajdziemy:

ekran OLED 6,78 cala, 2776 × 1224 piksele, odświeżanie 120 Hz, jasność 1200 nitów;

aparat przedni 50 Mpix z autofokusem połączony z modułem portretowym 8 Mpix z zakresem przybliżania 0,8 - 5 Mpix;

aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną f/1.4 - f/4.0;

akumulator 5100 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

REKLAMA

Ostatnią z nowości ma być tablet Huawei MatePad 11.5 S 2026 wyposażony w 11,5-calowy ekran PapperMatte. To rozwiązanie, które eliminuje odbicia do minimum za sprawą matowej powłoki przypominającej w dotyku papier. Sprzęt został wyposażony też w akumulator 8800 mAh z szybkim ładowaniem 66 W, 12 GB RAM, 256 GB pamięci na dane oraz system HarmonyOS 4.3.

REKLAMA

Albert Żurek 22.01.2026 21:11

Ładowanie...