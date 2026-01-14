iPhone 17e będzie miał mocnego konkurenta. Z Androidem

Ładowanie...

Tak jak producent iPhone’ów, przeglądarkowy gigant ma też główną serię smartfonów i tańszy wariant wydawany nieco później. Pixel 10a będzie Androidowym odpowiednikiem dla iPhone’a 17e. Oba telefony nawet powinny zadebiutować w podobnym czasie.

Pixel 10e to Androidowa odpowiedź na iPhone’a 17e

Wygląda na to, że Google jest bardzo bliski premiery nowego taniego Pixela 10a. Jak twierdzi zaufany informator Roland Quandt, sprzęt powinien zadebiutować w połowie lutego. Według wcześniejszych informacji miesiąca również przyniesie iPhone’a 17e. Tańsza wersja siedemnastki ma zostać pokazana pod koniec lutego. Google powinien być zatem pierwszy.

Najtańszy smartfon przeglądarkowego giganta ma być dostępny w dwóch wersjach pamięciowych: 128 i 256 GB. Oraz czterech wariantach kolorystycznych: Obsidian, Berry, Lavender, Fog. Jednym z kolorów jest niebieski wyciągnięty z bazowego Pixela 10, który był charakterystyczny dla wydanych w 2024 r. podstawowych iPhone’ów 16 (Plus).

Inny informator MysteryLupin zdaje się potwierdzać doniesienia. Jednak podaje też ceny, które mają obowiązywać za poszczególne wersje pamięciowe:

Google Pixel 10a 128 GB - 500 euro (ok. 2100 zł);

Google Pixel 10a 128 GB - 600 euro (ok. 2530 zł).

Dla przypomnienia dodam, że zeszłoroczny Google Pixel 9a 128 GB startował z ceny 2399 zł (549 euro). Mówimy zatem o lekkiej obniżce na poziomie 50 euro, która powinna przełożyć się na jeszcze bardziej przystępne urządzenie i jednocześnie lepszego konkurenta dla iPhone’a 17e.

Załóżmy, że Google w Polsce wyceni telefon na 2199 zł. Jeśli nowy najtańszy model Apple’a będzie kosztować tyle, co poprzednik - czyli 2999 zł - Pixel będzie aż 800 zł tańszy. Mimo różnicy w cenie 10a zapowiada się na naprawdę dobrze wyceniony sprzęt wyposażony w:

ekran AMOLED o przekątnej 6,28 cala, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz;

aparat główny 48 Mpix, ultraszeroki 13 Mpix;

aparat do selfie 13 Mpix;

procesor Google Tensor G4 lub G5;

8 GB pamięci operacyjnej;

akumulator 5100 mAh.

Jeśli producent zastosuje procesor G4, właściwie nowy model będzie taki sam jak zeszłoroczny Pixel 9a. Miejmy nadzieję, że producent zdecyduje się na ulepszenia w postaci procesora Tensor G5 z serii Pixel 10.

Albert Żurek 14.01.2026 17:51

