Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"

Instagram daje użytkownikom wpływ na algorytm odpowiedzialny za Rolki. Nowa funkcja pozwala nakierować algorytm na interesujące cię tematy i wykopać z Rolek wszystko to, czego nie chcesz tam widzieć.

Malwina Kuśmierek
Instagram pozwala dostosować algorytm rolek
Instagram zaczyna nowy rok od długo wyczekiwanej zmiany w aplikacji. Meta wprowadza globalnie funkcję "Your Algorithm", która pozwala użytkownikom decydować, jakie treści trafiają do sekcji Rolki. To pierwszy tak wyraźny krok w stronę oddania części kontroli nad algorytmem w ręce użytkowników.

Instagram pozwala wybrać co zobaczysz w Rolkach

Nowa funkcja pozwala wybrać, które tematy chcemy widzieć częściej, a których wolimy unikać. Instagram podpowiada je na podstawie ostatniej aktywności, wykorzystując AI do automatycznego tagowania treści. Użytkownik może też usuwać proponowane kategorie i dodawać własne, wpisując ręcznie interesujące go zagadnienia.

Przez ograniczony czas Meta wprowadziła także specjalną opcję "Zbuduj swój algorytm na 2026 rok”. Pozwala ona wyróżnić trzy najważniejsze tematy, które mają pojawiać się częściej w Rolkach w nadchodzących miesiącach. Według pierwszych relacji algorytm reaguje na zmiany szybko, choć nie zawsze trafnie - system wciąż szeroko interpretuje niektóre kategorie.

Nowe ustawienia dostępne są bezpośrednio z poziomu Rolek - ale tylko dla użytkowników anglojęzycznej wersji aplikacji. Wystarczy otworzyć dowolne wideo i kliknąć ikonę prowadzącą do panelu "Your Algorithm". Tam użytkownik zobaczy dwie sekcje: "What do you want to see more of" ("Co chcesz widzieć częściej") oraz "What do you want to see less of" ("Co chcesz widzieć rzadziej") Wybrane tematy pojawiają się także na interfejsie Rolek, co ma zwiększać przejrzystość działania systemu rekomendacji.

Kolejne kroki personalizacji algorytmu Rolek na Instagramie

Trzeba jednak pamiętać, że personalizacja algorytmu ma swoje granice. Instagram nie pozwala ograniczyć liczby reklam ani całkowite wyłączyć treści sponsorowanych. Próby dodania haseł takich jak "Reklamy" czy "Treści sponsorowane" kończą się komunikatem o braku wyników. To pokazuje, że choć Meta otwiera się na większą transparentność, model biznesowy platformy pozostaje nienaruszony.

Jak podkreślił prezes Instagrama, Adam Mosseri, funkcja jest właśnie udostępniana wszystkim anglojęzycznym użytkownikom na świecie. Z czasem ma obejmować kolejne języki, a wybrane preferencje mają wpływać nie tylko na Rolki, ale również na główny feed i kartę Eksploruj.

Dobra wola Doliny Krzemowej? Niekoniecznie

Meta od miesięcy mierzy się z krytyką dotyczącą algorytmicznych rekomendacji, a w Europie toczą się postępowania dotyczące braku możliwości trwałego wyłączenia algorytmicznego feedu. "Your Algorithm" można więc odczytywać nie tylko jako ukłon w stronę użytkowników, ale też element strategii obronnej wobec rosnącej presji prawnej.

Malwina Kuśmierek
14.01.2026 10:22
Tagi: AlgorytmyInstagram
