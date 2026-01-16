REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że chińskie platformy cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością, ale skala i tak przygniata.

Adam Bednarek
handel
REKLAMA

Według unijnych danych do krajów wspólnoty co roku trafia ponad 4,6 miliarda małych paczek – głównie z Chin. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski krytykując Pocztę Polskę za współpracę z Temu podkreślał, że prawdziwą patologią jest "masowe zaniżanie wartości przesyłek i wykorzystywanie luki w przepisach celnych". Przez to europejscy przedsiębiorcy nie mogą konkurować z chińskimi na uczciwych zasadach i przez nieuczciwą konkurencję są wypierani z rynku.

REKLAMA

Ile paczek przychodzi do Polski? Portal money.pl dotarł do danych udostępnionych przez Zbigniewa Stawickiego, zastępcę szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika z nich, że w Oddziale Celnym Towarowym Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice przyjmowanych jest ok. 450 ton przesyłek importowanych z Chin. Tygodniowo!

W przypadku towarów zakupionych na platformach internetowych głównym problemem w kontekście wartości celnej towarów w e-commerce nie będzie jej zaniżanie, ale sama w sobie niska wartość oferowanych do sprzedaży towarów - zauważa zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Według informacji przekazanych przez KAS w 2025 r. w ramach kontroli małych paczek z Chin sprawdzono 1205 przesyłek. Aż 470, czyli 39 proc. uznano za niezgodne z przepisami. Skontrolowano zabawki, drobną elektronikę, kosmetyki, suplementy diety, środki ochrony indywidualnej, w tym kaski, okulary czy rękawice ochronne – informuje money.pl.

Od 1 lipca 2026 r. małe paczki o wartości poniżej 150 euro, które trafiają na teren UE, będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro.

To reakcja na fakt, że takie paczki są obecnie wwożone do UE bezcłowo, co powoduje nieuczciwą konkurencję względem sprzedawców z UE, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, wysoki poziom nadużyć finansowych i problemy środowiskowe. Środek ten pozostanie w mocy do czasu, aż wejdzie w życie trwałe rozwiązanie dotyczące takich paczek, uzgodnione w listopadzie 2025 r. Cło w wysokości 3 euro będzie dotyczyć każdego elementu przesyłki oddzielnie według ich pozycji taryfowej – tłumaczyła Rada Unii Europejskiej.

Swoje opłaty szykuje też Polska

Chodzi o nowy podatek cyfrowy, który uderzyć ma głównie w firmy z Chin. Donosiła o nim niedawno "Rzeczpospolita".

REKLAMA

- Jeżeli firma płaci CIT w Polsce, to podatek cyfrowy o ten CIT będzie obniżany. Jeżeli firma u nas CIT nie płaci, a ma znaczne przychody, to znaczy, że coś jest nie tak i ten system trzeba uszczelnić – wyjaśniał w rozmowie z dziennikiem Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
16.01.2026 11:43
Tagi: ChinyE-handelhandelzakupyZakupy online
Najnowsze
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA