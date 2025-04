Oszuści jak twój kolega zafascynowany geopolityką. Śledzą newsy, ale nie po to, żeby się wymądrzać

Według CSIRT KNF ostatnio można odnotować wzrost takich działań. Specjaliści zgłosili do Mety ponad 1500 reklam promujących fałszywe inwestycje. I to tylko w okresie od stycznia do marca. Co na to szefowie Facebooka? Możemy się domyślać, skoro reklamy dalej się pojawiają.