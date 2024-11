Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Jak uruchomić VPN na iPhone? - Specjalna oferta na Black Friday

Po pierwsze, korzystając z tego typu rozwiązania, zwiększamy swoje bezpieczeństwo. Szansa na to, że hakerzy wykradną numery konta, hasła do bankowości czy informacje wrażliwe z maila, robi się znacznie mniejsza. Co jeszcze? Dzięki VPN rośnie nasza prywatność w sieci. To oznacza, że zewnętrzne podmioty albo nie mają wglądu w to, co wyświetlamy, tworzymy czy pobieramy, albo znacząco utrudniamy im to zadanie.