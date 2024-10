Są wstrząsające dowody: Rosja, Iran i Chiny prowadzą cyberwojnę na rzecz Donalda Trumpa

Rosyjskie siły mają przy tym sojuszników ze strony Iranu i Chin i wydają się koordynować między sobą swoje działania. Grupy z pierwszego krajów, w tym wskazana z nazwy Cotton Sandstorm, póki co skupiają się na badaniu zabezpieczeń witryn związanych z informowaniem o wyborach i tymi należącymi do niezależnych mediów, prawdopodobnie dopiero szykując się do większego ataku. Z kolei chińscy hakerzy skupiają się na uzupełnianiu rosyjskiej dezinformacji informacjami oczerniającymi ważnych polityków związanych z kandydatką Harris, fabrykując informacje o ich rzekomym antysemityzmie czy dowody na działania korupcyjne.