Microsoft uruchamia Copilot Pro. To koniec darmowego dostępu?

Od dnia wydania Copilota (wcześniej pod marką Bing Chat) trwały spekulacje, w jaki sposób Microsoft zmonetyzuje chatbota. Od Microsoftu wręcz oczekiwano, że ten w końcu ograniczy część funkcjonalności chatbota, zamykając je za tzw. paywallem. A to ze względu na fakt, że chatbot Microsoftu korzysta z modeli GPT-4 i DALL-E (de facto udostępniając je użytkownikom za darmo), za dostęp do których u OpenAI trzeba zapłacić. Ponadto koszty utrzymania infrastruktury komputerowej, na której działa AI w skali roku idą w dziesiątki milionów dolarów.



Jak się okazuje, dostęp do asystenta AI Microsoftu nie zostanie całkowicie zamknięty za opłatą, ani nie będzie wymuszał oglądania reklam. Koncern przyjął podobną strategię co OpenAI, uruchamiając subskrypcję Copilot Pro.