Polski satelita leci w kosmos. Przetestuje ważną technologię

Ale czym właściwie są te perowskity? (swoją drogą na tym słowie połamać można język, prawda?) To grupa minerałów, które mają potencjał do stania się kluczowym elementem w produkcji tanich i wydajnych ogniw słonecznych. Ich struktura pozwala na znaczne pochłanianie światła, co czyni je idealnymi do zastosowania w panelach fotowoltaicznych. Co więcej, są one lżejsze i bardziej elastyczne niż tradycyjne ogniwa, co jest niezwykle ważne w przemyśle kosmicznym, gdzie każdy gram na wagę złota.