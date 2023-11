Tańszy prąd - czy to w ogóle możliwe? Jak oszczędzać?

Służą do tego np. panele fotowoltaiczne. Orange Energia zapewnia wsparcie w pozyskaniu pełnego finansowania inwestycji. Dzięki współpracy z BNP Paribas Bank i AS InBank klienci mogą skorzystać z finansowania do 100% inwestycji w systemie ratalnym (do 150 stałych rat), bez konieczności wkładu własnego. Decyzja banku wydawana jest w ciągu kilku minut, a kredyt do 26 400 zł nie wymaga potwierdzania dochodów. Wszystkie formalności związane z podpisaniem umowy załatwić można online.

Ponadto, Orange Energia dostarcza Klientom niezbędną dokumentację oraz oferuje pomoc w pozyskaniu dostępnych dofinansowań na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programów Mój Prąd 5.0 oraz Czyste Powietrze. Istotna jest też możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. O co chodzi? Po realizacji montażu instalacji fotowoltaicznej otrzymasz fakturę VAT. Na jej podstawie będziesz miał możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym część kwoty poniesionych kosztów (jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).