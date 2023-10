Wysoka jasność, świetne odwzorowanie ruchu. Panasonic MX950 to udany debiut na rynku Mini LED TV

Kontrast jest również na zaskakująco wysokim poziomie. Jest to zaskoczeniem z uwagi na fakt, że mimo wszystko to jednak rynkowy debiut, a odpowiednie dopasowanie pracy Mini LED-ów do specyfiki obrazu - za co odpowiada procesor obrazu - to zadanie niezwykle trudne, co widzieliśmy na przykładzie innych producentów. Tymczasem Panasonic ów problem opanował już w pierwszej generacji swoich urządzeń.