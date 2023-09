Gigantyczna erupcja na Słońcu. Szykuj się na zorze polarne

Keith Strong, fizyk zajmujący się Słońcem, napisał na Twitterze, że Jest to największa erupcja, jaką kiedykolwiek widział, a obserwuje on Słońce zawodowo od ponad 50 lat. "Erupcja pokrywa ponad połowę Słońca i porównaj to z rozmiarem Ziemi. Jednak co zaskakujące, CME nie spowodował dużego rozbłysku" - napisał w serwisie społecznościowym. Wideo z nagraną erupcją z 17 września zobaczysz niżej.