Ten płomień ma prawie 2 mln kilometrów. Słońce strzela jak oszalałe

Mimo że wybuch wydaje się potężny, to jednak nie jest skierowany w stronę Ziemi. Dlatego też możemy go tak wyraźnie obserwować. Abyśmy odczuli w otoczeniu Ziemi działanie koronalnego wyrzutu masy, to musi być on skierowany akurat w naszą stronę, a tym samym nie bylibyśmy w stanie go zobaczyć obok Słońca, bo gorąca plazma widoczna by była z Ziemi na tle tarczy słonecznej. Dobrze widać to na szkicu poniżej.