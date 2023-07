Można już odpalać gry z Androida na PC. Sprawdziłem jak to działa

Chętni do pogrania w gry ze smartfona z Androidem na komputerze? Z pomocą przyjdzie ci Google Play Games, którą to można już testować w wersji beta. Oczywiście Google Play Games nie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem, ale pierwszym oficjalnym od Google'a, a więc przynajmniej w teorii powinno to działać najlepiej.



Dobra, ale po co to komu? Przejrzałem swoją listę mobilnych gier pod kątem takich, w które mógłbym pograć na komputerze i przyznam się, że wzruszyłem ramionami. Diablo Immortal, Gwint, Oxenfree, Genshin Impact? Wszystkie mają dedykowaną wersję PC. W swojej bibliotece nie znalazłem ani jednej gry, która istnieje tylko w wersji mobile i w którą chciałbym pograć na PC.