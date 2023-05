Pedałujesz i ładujesz telefon. Rower Xiaomi zamienia tłuszcz w prąd

Xiaomi Mi Home Dynamic Bicycle nie ma żadnych kabli. Możemy go ustawić w dowolnym miejscu domu lub mieszkania. Pedałując możemy wygenerować do 50 W mocy. Xiaomi chwali się zastosowaniem bezprzewodowej ładowarki - wystarczy na niej położyć urządzenie i możemy ładować je z mocą do 20 W bezprzewodowo. Akurat, żeby obejrzeć sobie odcinek serialu i podładować przy tym telefon lub tablet. Dodatkowo rower ma wbudowany port USB-C, dzięki któremu urządzenie naładujemy przewodowo.