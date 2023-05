Wieża kontroli lotów w CPK będzie tak wysoka, że będzie z niej widać lotnisko w Radomiu

CPK będzie molochem. Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, potwierdził w tym roku, że CPK ma docelowo obsługiwać do 120 mln pasażerów rocznie. Wliczeni są w to pasażerowie kolei (wcześniejsze szacunki zakładały, że na samo lotnisko przypadnie 100 mln osób), ale i tak liczba imponuje, bowiem wszystkie porty lotnicze w kraju odprawiły łącznie 41,1 mln osób w 2022 roku. Istnieje poważne ryzyko, że CPK wykosi wszystkie krajowe lotniska i faktycznie jedyne, do czego nadawać będzie się choćby słynny port w Radomiu, to podziwianie go. Z daleka, z wieży CPK.



Zakładając, że docelowo CPK będzie w stanie obsłużyć do 120 mln osób rocznie, to przez miejsce dziennie przewinie się nawet 337 tys. osób.