Będą przetwarzać dane z prędkością światła. Zapamiętaj słowo ekscytony, bo jeszcze je usłyszysz

Chodzi o tranzystor nanoekscytoniczny. Jego działanie opiera się na ekscytonach. Co to takiego? Encyklopedyczna definicja mówi, że są to quasi-cząstki, a ekscytonem (od angielskiego excite - wzbudzać) określa się zjawiska, w ramach których dochodzi do korelacji elektronu i dziury elektronowej, a co jest wynikiem pobudzenia elektronu. Nie martwcie się, mówiąc szczerze, mnie też ta definicja nie mówi zbyt wiele.