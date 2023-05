Oddała telefon do naprawy i straciła 87 tys. euro. Nie popełnij tego błędu

Serwis Sekurak spekuluje, że być może kod PIN, który służył do odblokowania telefonu, wykorzystywany był też do logowania w bankowości. To całkiem prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę fakt, że niestety często się zdarza, że osoby mają to samo hasło w wielu miejscach. Niewykluczone, że doszło do instalacji programów, które pozwalały kontrolować lub podglądać go na odległość.