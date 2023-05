Właśnie teraz trwa atak na klientów dużego polskiego banku. Oszuści wykorzystali wirusa

Skąd przestępcy mają wasz numer? Tego rzecz jasna nie wiemy, ale warto wrócić do wydarzenia sprzed kilkunastu dni, kiedy to doszło do hakerskiego ataku na polską bramkę SMS. W wyniku zdarzenia numery telefonów wielu Polaków – bowiem klientami były popularne firmy, a nawet urzędy miasta – mogły trafić do oszustów. Ataków SMS w ostatnim czasie przybywa, więc niewykluczone, że ma to związek z wyciekiem danych.



*zdjęcie główne: T. Schneider, Shutterstock