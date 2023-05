Nowe oszustwo na Orange Flex. "Twój numer jest zablokowany". Operator ostrzega

Po pierwsze, łącze URL w ogóle nie wskazywało, że mamy do czynienia ze stroną Orange, a po drugie, formularz do wysłania numeru telefonu (bądź adresu e-mail) był w języku angielskim. Wprowadzone przez użytkownika dane miały być wykorzystane do zalogowania się do Mój Orange, w którym oszust zmieniał e-maila przypisanego do konta, przejmując je. A przejęte konta mają służyć do kolejnych oszustw.