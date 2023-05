Sztuczna inteligencja rozgości się w smartfonach Google'a. Nie jest pewne, czy konkurencja dostanie tę funkcję

Serwis 9to5google postanowił przeprowadzić analizę kodu oprogramowania Google'a, w którym zauważył coś ciekawego. A mianowicie, że czatbot Google Bard oparty na sztucznej inteligencji, w przyszłości trafi do specjalnego widżetu, który będzie można przypiąć do ekranu głównego.



Niemniej jednak nie jest jasne, jak to ma wyglądać i na ten moment pozostaje wiele niewiadomych - m.in. czy otrzyma integrację z wyszukiwarką Google, czy będzie to specjalna aplikacja na smartfony. Spekuluje się jednak, że widżet nie powinien służyć tylko do szybkiego przejścia na stronę internetową Barda, a raczej do czegoś więcej.