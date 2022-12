Tak wygląda Samsung Galaxy A14. Najtańsze 5G koreańskiego producenta

Jego przekątna wyniesie 6,8 cala, a częstotliwość odświeżania to 60 Hz. Obsługuje on rozdzielczość Full HD+. Widzimy na nim wcięcie w kształcie łezki - wyróżnik budżetowych modeli Samsunga. Największą tajemnicą jest to, z jakiego układu będzie korzystał. W grze są dwie opcje - autorski Exynos 1330 lub MediaTek Dimensity 700.