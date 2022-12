Założyłem tablet z Androidem na głowę. Oto, co stało się dalej

Przykładowe zastosowanie? Wspinamy się po drabinie, docieramy do układu, który musimy przejrzeć albo który potencjalnie uległ uszkodzeniu. Docieramy na miejsce i nie jesteśmy pewni, co właściwie jest nie tak. Telefonu nie wyjmiemy, bo to niebezpieczne, możemy najwyżej zadzwonić z wykorzystaniem słuchawki Bluetooth i próbować opisać naszemu rozmówcy to, co widzimy - co przeważnie niewiele da, bo i tak najlepiej by było, gdyby zobaczył to na własne oczy.