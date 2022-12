Stworzyli nawigację, która pomoże poruszać się po sklepach. Poprowadzi do produktów z listy zakupów

Wpisujesz listę zakupów, wchodzisz do sklepu, a zamiast na alejki patrzysz w telefon, który prowadzi cię do produktów z twojej listy. Ten projekt to nie jedynie futurystyczny koncept, a platforma stworzona przez startup Reality Dent, którą można testować w niektórych sklepach brytyjskiej sieci handlowej.