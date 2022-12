Nadchodzi OPPO INNO Day 2022. Czym w tym roku zaskoczy producent?

Producent po raz pierwszy zaprosił chętnych do wirtualnego świata INNO World. Można było poczuć się naprawdę tak, jakby było się fizycznie w Shenzen. Jak to możliwe? Najpierw chętni musieli stworzyć swoje avatary. Mogły przypominać „prawdziwych” odwiedzających, ale mogły być też zupełnie inne, zależnie od gustu i nastroju odwiedzających. Potem, wystarczyło cieszyć się oglądaniem pokazów i wystaw. Mało tego – to, co wyróżnia INNO World, to możliwość wchodzenia w interakcje z innymi osobami. Da się też zapraszać znajomych i wspólnie szukać easter eggów, czyli ciekawostek, specjalnie ukrytych przez twórców.