Aulery 2022. Już dziś poznamy zwycięzców najbardziej prestiżowej nagrody dla startupów. Kto ma szansę na wygraną?

Zwycięzców tegorocznego konkursu wyłoni komisja złożona z praktyków biznesowych, inwestorów i przedstawicieli mediów technologicznych. Wśród nich są: Michał Jaworski (Microsoft), Kinga Stanisławska (European Women in VC), Mick Griffin (TRAFFIT), Piotr Nowosielski (Just Join IT), Przemysław Pająk (Spider's Web), Michał Sadowski (Brand24), Wiktor Schmidt (Netguru) czy Karol Traczykowski (DocPlanner).