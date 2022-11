Krajowa Mapa Zagrożeń to spory sukces. Pytanie, czy jest się z czego cieszyć

Z jednej strony to sukces, bo Polacy wiedzą, czym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest i że najwyraźniej warto z niej korzystać. Z drugiej trudno się cieszyć, bo to oznacza, że nasze okolice nie zawsze bywają przyjemnymi miejscami. Nie żyjemy w utopijnym raju, więc nie ma co udawać zdziwionych, ale 2,5 mln zgłoszeń pokazuje, jak wiele wokół nas jest do poprawy.