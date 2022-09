Rekiny to cała grupa gatunków, a nawet rodzajów ryb chrzęstnoszkieletowych charakteryzująca się 5-7 otworami skrzelowymi widocznymi tuż za głową. Co więcej, rekiny to jedne z najstarszych mieszkańców Ziemi. Niektóre odkryte szczątki rekinów pochodzą sprzed 400 milionów lat, co oznacza, że pływały one w morzach na powierzchni Ziemi na miliony lat przed tym jak pojawiły się na Ziemi dinozaury.