Sowieci chcieli stworzyć nieśmiertelnych ludzi. Zamiast tego zabalsamowali Lenina, a Ciołkowski zainteresował się rakietami

Biokosmistów-immortalistów zalicza się dziś do sowieckiego transhumanizmu, pod wieloma względami prekursorskiego do dzisiejszych koncepcji przeniesienia ludzkiej jaźni do tzw. osobliwości technologicznej. Biokosmiści-immportaliści byli oficjalnie uznawani przez sowieckie państwo, a ich hasłem było "martwi wszystkich krajów, łączcie się". Po śmierci Lenina opublikowali oni kolejny artykuł, pocieszający zapłakany naród: Lenin będzie wskrzeszony mocami nauki!