Ten polski wynalazca miał genialne pomysły. Założył pierwszą kopalnię ropy naftowej na świecie

Robił to na tyle skutecznie, że nazwana "rafinacyjna szkoła łukasiewiczowska" była źródłem inspiracji i zasad aż do 1914 roku. Z czasem to rafinerię w Chorkówce stawiano za wzór dla innych budowanych w Galicji zakładów. To tam przyjeżdżali zainteresowani przemysłem, chcąc podpatrzeć, jak to się powinno robić.