Nie przegap żadnego momentu ze smartfonem Huawei nova 10 Pro. Sprawdź, czym się wyróżnia

Stuwatowa ładowarka pozwala na to, by Huawei nova 10 Pro naładował się od zera do pełna w nieco ponad 20 minut. Od 20 do 80 proc, telefon ładuje się zaledwie w 10 minut. Jeśli podczas wakacyjnego spaceru po obcym mieście telefon się rozładuje, wystarczy szybka kawa w kawiarni, a po jej wypiciu podłączony tam telefon będzie miał pełną baterię. Wyjątkowo przydatne, zwłaszcza gdy ktoś naprawdę chętnie korzysta z fotograficznych i filmowych możliwości tego sprzętu.