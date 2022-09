Nadmiar CO2 ma pozytywne efekty. Im więcej dwutlenku węgla, tym szybciej rosną drzewa

Badacze z Ohio State University przekonują, że dwutlenek węgla działa stymulująco na wzrost nowych drzew. Im więcej CO2 w atmosferze, tym drzewa rosną szybciej i wyżej. Jeżeli faktycznie tak jest, to jest to bardzo dobra wiadomość, bowiem - jakby nie patrzeć - im większe drzewa i im szybciej rosną, tym wydajniej są one w stanie usuwać dwutlenek węgla z atmosfery. Możliwe zatem, że proces ten odpowiada za to, że sytuacja jest bardzo zła, ale jeszcze nie jest katastrofalna.