Porównanie grafiki w Saints Row: aż pięć trybów na konsoli PS5

Co ciekawe, podstawowa różnica między trybami High Quality oraz Max Framerate nie koncentruje się na wsparciu promieni ray tracing śledzonych w czasie rzeczywistym. RT co prawda pojawia się w konsolowym Saints Row, ale wyłącznie w bardzo ograniczonej formie, dotyczącej lepszej jakości cieni (RT ambient occlusion). Inne uzyski z trybów High Quality to nieco lepsze stałe oświetlenie oraz drobne elementy otoczenia (krzewy) renderowane w minimalnie lepszej jakości.