Amber Warsaw rekrutuje. To twórcy gier od zadań specjalnych

Co do rozpoznawalności, jeden z naszych najnowszych projektów - Tetris Beat - jest popularny również wśród polskich graczy. Został stworzony we współpracy z N3twork oraz Apple i jest oparty na jednej z najsłynniejszych gier wszech czasów. Tetris Beat to płynne połączenie Tetrisa i gier rytmicznych. Dzięki utworom stworzonym specjalnie do tej gry, jej użytkownicy mogą grać w dowolnym gatunku muzycznym, od muzyki klubowej po hip hop.