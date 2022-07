Nowa czarna dziura. Nie dość, że uśpiona, to poza Drogą Mleczną

Czarne dziury dzielimy na supermasywne czarne dziury, czarne dziury o masie pośredniej i najmniejsze czarne dziury gwiazdowe. Ta ostatnia grupa składa się z czarnych dziur powstałych zazwyczaj wskutek eksplozji supernowych pod koniec życia bardzo masywnych gwiazd. Jeżeli do takiej eksplozji dojdzie w układzie podwójnym, to czarna dziura powstała w eksplozji krąży wokół pozostałej "przy życiu gwiazdy". Jeżeli jednak nie emituje dużo promieniowania rentgenowskiego, to pozostaje uśpiona. Oczywiście z tym wiąże się jeszcze jeden problem: czarne dziury zazwyczaj odkrywa się właśnie na podstawie tego promieniowania X. Uśpione czarne dziury pozostają zatem bardzo trudne do odkrycia.