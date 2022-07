Grasz na telefonie, zmieniasz świat na lepsze. Huuuge udowadnia, że ochrona środowiska jest dla każdego.

Wylesianie prowadzi do kryzysu bioróżnorodności. Planeta traci swoje zielone płuca, zwierzęta tracą dom i schronienie, a średnia temperatura rośnie. Proces wylesiania w ostatnich latach przybrał na sile. Aby go przeciwważyć, potrzebne jest większe niż zwykle zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Takie zaangażowanie może być realizowane również za pośrednictwem gier, do tego darmowych i dostępnych na każdym telefonie. Pozostaje tylko trzymać kciuki, by w następnych latach coraz więcej popularnych wydawców gier podążało śladem Huuuge, dołączając do takich inicjatyw jak Green Game Jam.