Inteligentny dom to bezpieczny dom. Z tych gadżetów warto skorzystać.

Na pewno miło jest mieszkać w domu, w którym wiele rzeczy robi się samo. Budzimy się rano, a okna odsłaniają się same, ogrzewanie włączyło się samo, ekspres już szykuje nam kawę, oczywiście sam, a światło w łazience samo się włączyło, bo dom "wiedział", że zaraz do niej wejdziemy. Takie jest wyobrażenie większości ludzi o smart home. Słusznie! Po to właśnie instalujemy w naszych domach te wszystkie gadżety, żeby było nam miło i wygodnie. Warto też jednak zadbać o to, żeby było nam także bezpiecznie. Jest kilka ciekawych dodatków, które mogą poprawić nasz spokój ducha w inteligentnym domu.