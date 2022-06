Na nas się rodzą, żerują i rozmnażają. Naukowcy wzięli pod mikroskop nużeńca ludzkiego i mówią jak jest

W przeciwieństwie do innych roztoczy, narządy rozrodcze nużeńca ludzkiego przesunęły się do przodu ciała, a penisy samców skierowane są do przodu i w górę od ich pleców. Oznacza to, że samiec musi ułożyć się pod samicą, gdy grzęzną niepewnie na włosach w celu odbycia godów, które trwają całą noc. Chociaż krycie i rozmnażanie jest niezwykle ważne w życiu każdego organizmu, potencjalna pula genów jest bardzo mała: możliwości poszerzenia różnorodności genetycznej są bardzo niewielkie. Jak sugerują brytyjscy naukowcy, może to oznaczać, że roztocze są na drodze do ewolucyjnego ślepego zaułka.