IV. Audio do poziomie gier AAA i filmów kinowych. Kompozytor pierwszej odsłony Mario + Rabbids Grant Kirkhope wraca do projektu, ale tym razem towarzyszą mu dwie ikony branży. Pierwsza to Yoko Shimomura odpowiedzialny za muzykę do takich gier jak Parasite Eve, Legend of Mana, Street Fighter II, Final Fantasy XV czy Xenoblade Chronicles. Drugą jest Gareth Coker, którego dzieła mogliśmy słyszeć w takich produkcjach jak Ori and the Blind Forest czy Halo Infinite. Ubisoft zdecydowanie nie oszczędza na pionie artystycznym.