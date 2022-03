Oral-B iO10 to szczoteczka magnetyczna i asystent w ładowarce

Nowoczesne szczoteczki elektryczne to bardzo sprytne gadżety. Niestety, ograniczenie ich potencjału do współpracy z aplikacją w telefonie sprawia, iż zaledwie co czwarty użytkownik korzysta codziennie z inteligentnego asystenta. Nie dziwi mnie to ani trochę. Gdybym wracał za każdym razem z łazienki do sypialni, bo nie wziąłem ze sobą telefonu, miałbym zdecydowanie zbyt wiele wolnego czasu.