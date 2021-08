W teorii Hangouts miał być wygaszony w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, a tymczasem usługa działa, jak gdyby nigdy nic. Wygląda jednak na to, że w końcu Google ją wyłączy. Czas na przesiadkę.

Google wykonał kolejny krok na drodze do wyłączenia komunikatora Hangouts. Najnowsze wersje aplikacji na Androida, iOS-a i w wersji webowej zaczęły wyświetlać użytkownikom informację o następcy usługi. Google informuje o istnieniu Google Chat i zachęca do przesiadki zajmującym większość powierzchni ekranu bannerem.

Ów banner zachęca, by użytkownik dowiedział się więcej. Po kliknięciu otworzy się poradnik, jak przesiąść się z Google Hangouts na Google Chat i informacja, że Chat działa też w ramach aplikacji Gmail. Jest też jednak dodatkowy efekt kliknięcia w reklamę Chata.

W momencie kliknięcia w dodatkowe informacje o Google Chat, użytkownik zostaje wylogowany z mobilnych aplikacji Hangouts. Jego konto zostaje wylogowane, co wiążę się z brakiem powiadomień o nowych wiadomościach. Od tej pory – wydawać by się mogło – korzystanie z Hangouts przestaje być możliwe. Historia konwersacji z ostatnich 12 miesięcy na Hangouts zostanie automatycznie przeniesiona do Chata, a starsze rozmowy mają zostać zaimportowane w późniejszym terminie.