Wyprzedaże na Allegro potrwają do końca lata. Dziś wyjątkowa promocja na 75-calowy telewizor 4K Samsunga. Każdego dnia nowe oferty. Wakacyjne flashsales na Allegro – okazje na niskie ceny mają się powtarzać.

Codziennie od poniedziałku do piątku aż do końca lata Allegro wystawiać będzie jeden produkt w niezwykle niskiej cenie. Wakacyjne flashsales – bo tak Allegro nazwało cykl promocji – mają potrwać aż do końca lata. To bardzo zmyślny plan: dzięki temu wielu łowców promocji będzie codziennie odwiedzać serwis i sprawdzać dostępne oferty. Przy okazji zapewne dokonując innych zakupów.

Wakacyjna akcja doczekała się dedykowanej podstrony. Wbrew pozorom nie trzeba jej odwiedzać codziennie – Allegro jest na tyle rozsądne, by zapowiadać kolejne promocje na najbliższe dni. Wystarczy więc co trzy dni po godzinie 10:00 odświeżyć stronę główną wakacyjnej akcji i sprawdzić dostępny danego dnia produkt. Wyświetli się po lewej stronie z licznikiem czasowym i licznikiem sztuk na magazynie. Jeśli któryś z tych liczników dojdzie do zera, produkt przestanie być dostępny.

Promocje na Allegro. W ramach wakacyjnych flashsales: 75-calowy telewizor Samsunga za 2800 zł.

Produkty z Allegro flashsales można kupować dokładnie w ten sam sposób, jak wszelkie inne w tym serwisie. Jeżeli produkt wzbudzi chęć zakupu, należy na niego kliknąć. Pojawi się standardowa strona produktowa Allegro z wybranym produktem i naliczoną już promocyjną ceną. Można zapoznać się bliżej z produktem i – w razie podtrzymania decyzji o zakupie – dodać go do koszyka i sfinalizować transakcję.

Dziś do kupienia będzie telewizor LED Samsung UE75TU7092UXXH. Jego standardowa cena to 4300 zł. Do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów) będzie do kupienia za 2800 zł. To odbiornik z ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli z Picture Quality Index określonym przez producenta 2000. Zawiera procesor obrazu Crystal 4K i system Tizen.

W kolejnych dniach pojawić się mają wentylator kolumnowy Honeywell, zegarek Huawei Watch GT 2 Sport oraz alkomat elektrochemiczny.