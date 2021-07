Just Join IT - najpopularniejszy jobboard dla branży IT - już drugi raz zaprasza do sportowej rywalizacji specjalistów IT z całej Polski. W ramach Just Join Olympics 2021 programiści będą rywalizować w zwariowanych sportowych dyscyplinach. Liczą się dobra zabawa i odpoczynek. A my mamy bilety do rozdania.

Już 3 września w Stadionie Leśnym w Sopocie ruszy II Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady dla programistów. Just Join Olympics 2021 – bo tak oficjalnie nazwano wydarzenie – nie do końca jednak przypomina prawdziwą olimpiadę. Liczy się dobra zabawa, poczucie humoru i integracja. To ma być wesoła impreza, z dala od biur i sal konferencyjnych.



Organizatorzy zapraszają programistów oraz firmy z całej Polski. Zarówno indywidualnie, jak i grupowo – w ramach danej firmy. Każdy z gości otrzyma pamiątkowy medal olimpijczyka, koszulkę termoaktywną, talon na jedzenie z foodtrucków, bawełnianą torbę i wodę mineralną. Cena biletu to 225 zł netto. 10 proc. dochodu z każdego biletu przeznaczane jest na akcje @Hakersi, która wspiera potrzebujące dzieciaki w usamodzielnianiu się̨ przez naukę̨ nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Just Join Olympics 2021 – lista dyscyplin w II Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady dla programistów

Uczestnicy rywalizować będą w następujących dyscyplinach:

Rzut dyskiem twardym

Pchnięcie monitora

Bieg na 1024 metry

Sprint z laptopem

Spacer developera (farmera)

Scrum olimpijski

Wykręcanie deploya

Work-life Balance

Składanie klawiatury na czas

Bieg z dedlajnem

Mamy bilety na Ogólnopolską Olimpiadę dla programistów. KONKURS

Just Join Olympics 2021. Zabawa co najmniej równie dobra jak na zdjęciu

Powyższe zdjęcie to jeden z najsłynniejszych polskich memów. Miał przedstawiać stereotypowych informatyków – niemodnie ubranych odludków, z którymi nikt się nie koleguje, bo wręcz nie za bardzo ich rozumie. Zdjęcie było publikowane w Sieci w prześmiewczym charakterze, jednak ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dwóch z widocznych na nim informatyków dziśpracuje na wysokich uniwersyteckich stanowiskach, trzeci robi karierę w Google’u, a czwarty pracuje w SpaceX u Elona Muska.



By wygrać bilet należy w komentarzu pod tym tekstem zaproponować nową dyscyplinę olimpijską dla informatyków, w której z chęcią zobaczylibyście reprezentację z powyższego zdjęcia. Najciekawsze pomysły nagrodzimy biletami, a kto wie… może za rok taka dyscyplina pojawi się na Just Join Olympics!



Forma zgłoszenia konkursowego jest dowolna: może to być tekst, grafika lub wideo. Najciekawsze komentarze redakcyjne jury nagrodzi darmowym biletem na Just Join Olympics 2021. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pomocą odpowiedziach na komentarze.



Wejdź na olimpiada.justjoin.it i dowiedz się więcej o drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady dla Programistów - Just Join Olympics 2021.