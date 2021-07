Podatek na AliExpress zapłacisz od razu. Choć jest to informacja dość ukryta

Podatek AliExpress to względnie nowe pojęcie dla entuzjastów zakupów z Chin. Tłumaczymy, ile wynosi, jak go zapłacić. I czy można uniknąć płacenia VAT na AliExpress.

Ile wynosi podatek od zakupów na AliExpress? Jeszcze nie tak dawno temu polski konsument nie musiał się przejmować takimi błahostkami. Chiński internetowy bazar stosował różne sztuczki, by nie narażać swoich klientów na niepotrzebne opłaty. Tyle że AliExpress już od dawna ma ambicję być czymś więcej, niż wielkim nieuregulowanym targowiskiem online. Chce rywalizować z Amazonem i podobnymi – a to wymaga operowania zgodnie z prawem.

Podatek AliExpress to niestety aż trzy rodzaje opłat. Co więcej, i za co należy się głos krytyki, nie wszystkie opłaty od razu są prezentowane użytkownikowi. Podpowiadamy, na co zwracać szczególną uwagę.