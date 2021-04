2 interakcji

Kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej usłudze, od razu wiedziałem, że nikt wcześniej nie wpadł na podobny pomysł. HP Instant Ink zapowiada się na nowe rozdanie w świecie drukarek. To usługa, która może stać się dla druku tym, czym Spotify stało się dla muzyki.

Czy pamiętasz jeszcze jak wyglądał internet przed erą Netfliksa i Spotify? Ja szczerze mówiąc mam z tym problem. Streaming seriali i muzyki odmienił oblicze konsumpcji mediów do tego stopnia, że trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez tych usług. Dziś mało kto kupuje seriale na płytach Blu-Ray, czy muzykę na płytach CD, bowiem streaming w ramach subskrypcji okazał się znacznie wygodniejszy.

Być może w pierwszej chwili trudno w to uwierzyć, ale HP właśnie wprowadza subskrypcję do świata drukarek. Poznajcie Instant Ink.

Instant Ink to nowa usługa HP, w której subskrybujemy tusz do drukarek. Zasady Instant Ink są banalnie proste. W zamian za miesięczną opłatę drukarka dba o to, by nigdy nie zabrakło tuszu. Dzięki subskrypcji Instant Ink koszt zakupu wkładów z atramentem może być niższy o 70 proc., a plany zaczynają się od poziomu 4,99 zł miesięcznie, czyli od kwoty absolutnie niezauważalnej w domowym budżecie.

Usługi subskrypcyjne w cyfrowym świecie to przede wszystkim wygoda. Nie inaczej jest w przypadku HP Instant Ink, bo w tym przypadku drukarka sama kontroluje, kiedy użytkownik powinien otrzymać tusz i automatycznie zamawia nowe wkłady. Są one dostarczane prosto pod drzwi, a więc system jest tak bezobsługowy jak to tylko możliwe. Wkłady zostaną dostarczone jeszcze zanim użytkownik będzie ich potrzebował. Usługa początkowo była dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale teraz działa również w Polsce.

Instant Ink w praktyce: jak wypadają ceny i plany w abonamencie HP?

Cennik planów HP Instant Ink w przypadku subskrypcji tuszu wygląda następująco:

druk do 15 stron na miesiąc: 4,99 zł,

druk do 50 stron na miesiąc: 15,99 zł,

druk do 100 stron na miesiąc: 25,99 zł,

druk do 300 stron na miesiąc: 61,99 zł,

druk do 700 stron na miesiąc: 129,99 zł.

Są to miesięczne opłaty, które obejmują tusz, koszty dostawy, a także usługę recyklingu.

Wybrany plan można w każdej chwili zmienić na inny bądź w dwojonym momencie anulować członkostwo bez konsekwencji. Co ważne, nowych wkładów nie otrzymujemy co miesiąc, a wtedy, gdy dotychczasowe się kończą. A jeżeli nie wykorzystasz wszystkich stron w pakiecie, przejdą one automatycznie na kolejny miesiąc. Do tego podczas pierwszej konfiguracji usługi możemy skorzystać z darmowego okresu próbnego z powitalnymi darmowymi wkładami.

Jak dołączyć do usługi Instant Ink?

Przede wszystkim należy mieć drukarkę kompatybilną z tą usługą. Odpowiednie drukarki HP muszą być wyposażone w połączenie z internetem. Kompatybilność można sprawdzić w czasie rejestracji w usłudze, a cały proces przeprowadzimy na stronie HP.

Następnie musimy wybrać jeden z planów opisanych wyżej. Jeżeli nie wiesz, ile stron miesięcznie drukujesz, możesz wybrać plan na oko, a faktyczną liczbę wydruków będziesz mógł sprawdzić na swoim profilu użytkownika. Jeżeli drukujesz więcej stron w miesiącu, możesz zmienić plan na wyższy bądź jednorazowo dokupić mały pakiet 15 stron za 4,99 zł. Jeżeli jednak drukujesz mniej, możesz zmienić plan na niższy. Pod tym kątem usługa jest bardzo elastyczna.

W każdej chwili można też zrezygnować z usługi subskrypcyjnej, bez konsekwencji. System działa w ten sposób, że dostarczone w ramach usługi wkłady działają tylko wtedy, gdy nasz plan jest aktywny. W momencie jego wygaśnięcia, drukarka poprosi o instalację standardowych wkładów kupionych w sklepie bez usługi subskrypcyjnej.

Warto zauważyć, że usługa zupełnie nie bazuje na ilości zużytego tuszu.

HP Instant Ink bazuje na liczbie zadrukowanych stron. Nie ma znaczenia, czy drukujesz strony czarno-białe, czy też kolorowe.

Jeżeli tylko masz takie życzenie, w ramach planu możesz drukować wyłącznie kolorowe wydruki zajmujące całą powierzchnię kartki A4. Oczywiście zużyją one więcej materiałów eksploatacyjnych niż w przypadku wydruku czarno-białego dokumentu, ale HP bierze to pod uwagę i nie obciąży cię żadnymi dodatkowymi kosztami.

Warto podkreślić, że niewykorzystane w pakiecie strony kumulują się w kolejnych miesiącach. Jeśli więc masz plan pozwalający na wydruk 15 stron miesięcznie, a drukujesz z reguły tylko 5-10 stron, szybko zbudujesz bonusową bazę stron. Jeżeli więc pojawi się konieczność jednorazowego wydruku większego dokumentu, z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz musiał zmieniać planu na wyższy ani dopłacać do dodatkowych stron.

Żyjemy w czasach abonamentu, czyli dużej wygody w zamian za małe miesięczne opłaty. HP jako pierwsze przekłada ten system na świat druku.

System abonamentowy w przypadku oryginalnych wkładów HP opłaca się bardziej niż kupowanie tuszu osobno. HP wylicza, że oszczędności przy korzystaniu z abonamentu na atrament sięgają do 70 proc.

Czy usługa HP Instant Ink rzeczywiście ma szansę stać się Netfliksem lub Spotify świata druku? Na to pytanie nie znam jeszcze odpowiedzi, ale lubię takie niesztampowe podejście do tematu. Pomysł jest nietuzinkowy, a użytkownik w zamian za niewielki abonament zyskuje coś bezcennego: święty spokój. A przecież wszyscy lubimy, kiedy coś po prostu działa i jest robione za nas, bez angażowania naszej uwagi.

*Materiał powstał we współpracy z HP.