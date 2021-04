Nie żyje dr Charles Geschke. Wszyscy korzystamy z dzieła jego życia

Możecie nie kojarzyć dr. Charlesa Geschke, ale to on jest współtwórcą Adobe. I dzięki niemu - oraz Johnowi Warnockowi - możemy używać PDF-ów.

Geschke i Warnock pracowali w firmie Xerox. Tam jednak nie mogli przekonać swoich przełożonych do swoich koncepcji graficznego języka sterowania drukiem. W 1982 zdecydowali więc odejść z Xeroksa i założyć własne przedsiębiorstwo Adobe Systems. Ich pierwszym dziełem był Adobe PostScript - uniwersalny język opisu strony, który dziś jest standardem w poligrafii. To dlatego do druku tak chętnie wysyłamy PDF-y - między innymi ponieważ w tym formacie można pozostawić opcje edycyjne pliku w wektorach. PostScript jest jednocześnie pełnym językiem programowania.

O współzałożycielu Adobe było głośno m.in. gdy został porwany z parkingu swojej firmy.

Charles Geschke był prezesem Adobe od kwietnia 1989 roku do odejscia na emeryturę w kwietniu 2000. Dr. Geschke dotyczy też jedna dramatyczna historia. Pewnego poranka w maju 1992 roku został pod groźbą broni porwany przez dwóch mężczyzn z parkingu Adobe. Chodziło o okup, który porywacze zaczęli negocjować z żoną współzałożyciela Adobe przez telefon. Agenci FBI inwigilowali te połączenia i w ten sposób dotarli do porywaczy. Wpadli, gdy córka Geschkego zostawiła 650 tys. dol. w umówionym miejscu, a jeden z nich przyszedł odebrać pieniadze. Wszystko trwało 4 dni, a Geschke wyszedł z porwania bez szwanku, choć wspominał, że w trakcie przetrzymywania był przykuty kajdankami. Dwaj porywacze dostali kary dożywocia.

Po 2000 roku - choć zrezygnował z kierowania firmą, wciąż w niej się udzielał jako członek zarządu. Za swą działalność zawodową otrzymał - razem z Warnockiem - m.in Narodowy Medal Technologii i Innowacji od Baracka Obamy. "Nigdy nie wyobrażałem sobie wspanialszej i bardziej przyjaznej osoby, tak jak nie wyobrażałem sobie jakiegokolwiek lepszego biznesowego partnera niż Charles. Jego brak w naszych życiach oznacza ogromną dziurę i potwierdzi to każdy, kto go znał" - napisał w pożegnaniu dr John Warnock, z którym wspólnie założyli Adobe. Sama firma w oświadczeniu nazywa stworzone przez nich narzędzia - jak najbardziej słusznie - przełomowymi dla branży technologicznej.

Dr Charles Geschke zmarł w piątek, miał 81 lat.