Masz już swoją elektryczną hulajnogę, ale wkurzasz się, że nie da się do niej zapakować zakupów? Twoje problemy rozwiąże sakwa WildMan Electric Scooter Hardpouch.

Elektryczne hulajnogi szturmem wdarły się na ulice polskich miast i jest wiele firm, które oferują usługę wynajmu tego typu pojazdów na minuty. Coraz więcej osób decyduje się jednak na zakup własnego egzemplarza tego środka lokomocji. Taki jednorazowy wydatek ułatwia codzienne dojazdy do pracy, wyprawy na zakupy itp. i wymaga jedynie ładowania co jakiś czas ze zwykłego gniazdka.

Problem w tym, że taka elektryczna hulajnoga, w przeciwieństwie do np. auta, nie ma wbudowanego bagażnika. Nie da się do niej zapakować telefonu albo powerbenka, a wożenie na niej torby zakupami w ręku albo na ramieniu nie jest przy tym zbyt wygodne, a nie każdy z nas chce przy każdym wyjściu z domu zabierać ze sobą plecak. Na szczęście producenci akcesoriów ten problem rozumieją i znaleźli na niego odpowiedź.

WildMan Electric Scooter Hardpouch, czyli sakwa zakładana na elektryczną hulajnogę

To akcesorium stworzono z myślą o posiadaczach hulajnóg napędzanych energią elektryczną. WildMan Hardpouch montuje się zaraz pod kierownicą na rurze łączącej ją z podstawą hulajnogi od frontu. Do przypięcia sakwy służą szelki, a pojemnik, do którego można schować np. pompkę, ładowarkę, zapinkę albo wspomniane zakupy, otwiera się i zamyka za pomocą zamka błyskawicznego.

Akcesorium wykonano z wysokiej jakości matowego i twardego tworzywa sztucznego i zaprojektowano tak, by pasowało do hulajnóg takich jak Xiaomi Mijia M365 czy M365 Pro oraz innych urządzeń tego typu o podobnej konstrukcji. Pojemność sakwy WildMan Electric Scooter Hardpouch w wariancie L to przy tym 3 litry, a jego wymiary zewnętrzne wynoszą 29 cm x 15 cm x 12 cm.

Opisywaną wyżej sakwę kupisz teraz w Sklepie Spider's Web w promocyjnej cenie. WildMan Electric Scooter Hardpouch w kolorze czarnym w rozmiarze L został wyceniony na 79 zł, podczas gdy normalnie kosztuje 89 zł. Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta.



