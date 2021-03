Popraw zasięg Wi-Fi w domu. 99 zł i problem z głowy

Sprzęt od dostawców internetu rzadko kiedy potrafi objąć zasięgiem cały dom, a zakup własnego routera to spory wydatek. Dużo lepszym wyborem może się okazać wzmacniacz sieci Wi-Fi taki jak np. BlitzWolf BW-NET2.

Często się niestety zdarza, że jakość domowej sieci bezprzewodowej nie jest dla nas satysfakcjonujący. Operatorzy zwykle oszczędzają na sprzęcie sieciowym i dostarczane przez nich modemy mają kiepskiej jakości anteny i mało wydajne procesory, co przekłada się na słaby zasięg. Dobrym pomysłem w przypadku problemów z zasięgiem jest wymiana routera na własny o znacznie lepszym pokryciu, ale to niestety wydatek rzędu kilkuset złotych.

Jakby tego było mało, niektórzy dostawcy internetu nie chcą, by klient korzystał ze swojego sprzętu i utrudniają podłączenie go. Zdarzają się nawet sieci, które nie chcą współpracować ze sprzętem firm trzecich w ogóle! Na szczęście abonenci, którzy trafili na kiepski model, nie zostają całkowicie na lodzie. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie mogą lub nie chcą kupować swojego routera, jest wzmacniacz sygnału Wi-Fi.

To niepozorne urządzenie marki Blitzwolf potrafi wzmacniać sygnał sieci w całym domu lub mieszkaniu, w tym nawet pomiędzy piętrami. Dzięki temu zasięg Wi-Fi dotrze do pomieszczeń, w których wcześniej nie dało się połączyć z siecią, a w tych, do których internet bezprzewodowy docierał już wcześniej, mogą poprawić się jego parametry dzięki zwiększeniu przepustowości i zmniejszeniu opóźnień.

BlitzWolf BW-NET2 potrafi zapewnić transfery rzędu do 300 Mb/s przy nawet 64 urządzeniach podłączonych jednocześnie, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na sieć bezprzewodową. W celu poprawy zasięgu wystarczy wpiąć urządzenie mierzące jedynie 58 × 42,2 × 80,3 mm do gniazdka elektrycznego, a jego pobór mocy to jedynie 4,5 W. Po krótkiej konfiguracji sygnał w danym miejscu zostanie wzmocniony na stałe.



Z sieci o lepszych parametrach ucieszą się wszyscy domownicy — zarówno rodzice pracujący zdalnie, jak i dzieci uczące się obecnie w domu. Przyda się zarówno osobom, które chciałyby oglądać filmy i seriale w dobrej jakości, jak i graczom, którzy potrzebują wysokich transferów do pobierania gier i niskich opóźnień podczas rozgrywek multiplayer.



